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Хабіб – про легендарні голи Шевченка в Лізі чемпіонів: Він що, гарматою був?

2 травня 20:25 2536 Читать на русском
Хабіб – про легендарні голи Шевченка в Лізі чемпіонів: Він що, гарматою був?
Андрій Шевченко / Фото з відкритих джерел

Шедевральні постріли Андрія Шевченка продовжують викликати захоплення не лише у вболівальників.

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram високо оцінив майстерність колишнього нападника київського Динамо Андрія Шевченка.

"Він що, гарматою був?" – прокоментував Хабіб нарізку голів українця.

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Нагадаємо, Нурмагомедов – російський боєць змішаних бойових мистецтв, який виступає під егідою UFC. Хабіб є чинним чемпіоном UFC у легкій вазі, посідає другу сходинку офіційного рейтингу UFC серед найкращих бійців незалежно від вагової категорії.

Андрій Шевченко, який нині очолює збірну України, завершив кар'єру у 2012 році в Динамо. Окрім київського клубу захищав кольори італійського Мілана та лондонського Челсі.

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