Головний тренер Байєра Хабі Алонсо не буде змінювати місце роботи в кінці сезону.

Хабі Алонсо вирішив залишитися в Байєрі, повідомляють всі провідні німецькі видання, зокрема Kicker та Sky Sport. Тренер оголосить про своє рішення на сьогоднішній пресконференції.

Ліверпуль втратив надію заманити Хабі Алонсо – з'явився сенсаційний фаворит на заміну Клоппу

У баска контракт з Байєром до літа 2026-го. Були чутки, що в угоді прописана спеціальна клаусула для колишніх клубів Алонсо – Реала, Ліверпуля та Баварії.

Англійці та німці шукають нового тренера, адже завершують співпрацю з Клоппом і Тухелем відповідно. Ліверпуль вчора поінформували про відмову Хабі, а Баварія отримала звістку сьогодні.

Хабі Алонсо очолив Байєр восени 2022-го і відразу вивів команду у півфінал Ліги Європи. У цьому сезоні Леверкузен під його керівництвом замахнувся на перший титул в Бундеслізі – відрив від Баварії складає 10 очок.

Баварія відсіяла п'ятьох зіркових тренерів і знайшла несподіваний варіант – він провалився в АПЛ