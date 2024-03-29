"Я встретился с руководством Байера и сообщил, что остаюсь. Было много разговоров насчет моего будущего. Во время международной паузы я все обдумал и принял решение. Здесь лучшее место для моего тренерского развития.

Хаби Алонсо принял окончательное решение относительно своего будущего

Работа в Байере не завершена. Хочу помочь клубу и футболистам. Атмосфера фантастическая. Я молодой тренер и у меня есть время. Я установил себе дедлайн на этой неделе, это вопрос уважения. Теперь все четко. Игроки также знают о решении.

Не думаю, что правильно будет говорить о Баварии и Ливерпуле. Конечно, у меня сильная связь с этими клубами, я там играл. Но сейчас мое место в Леверкузене. Хочу развиваться здесь, о других клубах говорить рано", – сказал Хаби Алонсо на пресс-конференции перед матчем Бундеслиги против Хоффенхайма.

Хаби Алонсо возглавил Байер осенью 2022-го и сразу вывел команду в полуфинал Лиги Европы. Леверкузен под его руководством замахнулся на первый титул в Бундеслиге – отрыв от Баварии составляет 10 очков. Байер в этом сезоне не проиграл ни одного матча.

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