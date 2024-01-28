КАН-2023, 1/8 финала

Экваториальная Гвинея – Гвинея – 0:1

Гол: Байо, 90+8

Удаление: Бикоро, 55 (Е)

Нереализованный пенальти: Нсуэ, 68 (Е)

Экваториальная Гвинея наделала шума, выиграв группу с Нигерией и Кот-д'Ивуаром. Гвинея также получила сложный квартет, где навязала борьбу Сенегалу и Камеруну.

Нигерия обыграла Камерун благодаря дублю Лукмана и вышла в четвертьфинал КАН-2023

Лидеры гвинейской сборной находятся в плохой форме. Сегодняшний матч Гирасси и Кейта начали в запасе и вышли только во втором тайме. Поэтому у экваториалов были хорошие шансы.

До перерыва команды не создали ни одного момента. Игра активизировалась уже во второй 45-минутке. Экваториальная Гвинея осталась в меньшинстве после глупого фола Бикоро – заехал ногой по ребрам сопернику.

Даже в таких условиях "испанская" Гвинея могла вырвать победу. Сальвадор удачно подставился под фол в чужой штрафной. Однако лучший бомбардир турнира Нсуэ (5 голов) не реализовал пенальти.

К концу основного времени единственный голевой эпизод создали звезды Бундеслиги. Кейта навесил, а Гирасси пробил под перекладину – голкипер достал мяч. А в компенсированное время Гвинея вырвала победу.

Байо замкнул прострел с фланга от Диаките и вывел Гвинею в четвертьфинал Кубка африканских наций. Настоящий герой, ведь именно он получил по ребрам от Бикоро, в результате чего гвинейцы играли второй тайм в большинстве.