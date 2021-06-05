Сборная Гватемалы не оставила живого места от национальной команды Сент-Винсент и Гренадин в рамках квалификации к ЧМ-2022, уничтожив соперника со счетом 10:0.

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Стоит отметить, что все мячи были забиты разными футболистами, таким образом Гватемала стала первой в мире командой с таким рекордным показателем, сообщает MisterChip. Ранее достижение, принадлежало японцам, которые забили 9 голов в ворота Монголии, также все мячи были реализованы различными исполнителями.

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