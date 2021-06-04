Северная Македония готовится к матчу против Украины во 2 туре Евро-2020. В то же время с Казахстаном команда Шевченко сенсационно обожглась дома в текущей квалификации на Чемпионат мира (1:1). Матч соперников сборной обещал предоставить много информации для размышлений. Менее чем за 2 недели до встречи на континентальном форуме македонцы показали себя атакующим коллективом с владением мячом в 60-70% времени. Впрочем, моменты у ворот казахов поначалу они создавали довольно натужно: в невысоком темпе благодаря своим звездным индивидуальностям.

Северная Македония – Казахстан: онлайн-трансляция матча

Первое попадание хозяев на 13 минуте. Эльмас издали пробил в Покатилова, который остановил Украину в киевском матче отбора ЧМ-2022. Именно хавбек Наполи – наиболее активен у македонцев впереди, своего рода их Малиновский. Второй по активности Пандев и в свои 37 создает немало остроты. Форвард Дженоа подал на Тричковски, но партнер по нападению не попал из пределов вратарской. Эта же парочка перед этим еще раз едва не организовала взятие ворот – в итоге пробивал Эльмас, с блоком. Обе команды выставили по 5 защитников (трио центральных), но если Казахстану это помогало глубоко сидеть у своих ворот и отбиваться, то у балканцев все защитники активно работали на чужой половине.

Неплохой высокий прессинг участников Евро создавал едва не самые большие проблемы гостям. Так, в одном из моментов казахи выбили прямо на ногу Костадинова – атакующий хавбек словацкого Ружомберока неплохо пробил под перекладину, сейв Покатилова. Техничные лидеры Северной Македонии Алиоски и Эльмас испытывают боль после грубых ударов по ногам. Защитник Лидса остро взрывается на своем фланге и выполняет все стандарты. Их связка слева (на глаз 50% креатива идет от них) сработала на 36 минуте. Эльмас накрутил защитников и заставил на себе сфолить, Алиоски помог создать коридор, а затем блестяще реализовал пенальти.

Elif Elmas earns a penalty after toying with the Kazakhstan's defenders and #LUFC fan favourite, Ezgjan Alioski converts the spot kick with ease! #Macedonia leads Kazakhstan 1 – 0 and is dominating in the 1st half, should have been more than one goal. #EURO2020 pic.twitter.com/f4KzOIP5Au — Filip Mishov (@fmishov) June 4, 2021

Езган феерит в АПЛ под руководством Бьелсы (2 гола и 3 ассиста в дебютный сезон) и сегодня вполне подтверждает свой класс. Несколько раз македонцы откровенно заигрывались. Эльмас закрутил финтами голову и сопернику, и себе. Казахи перехватили и вырезали быстрый пас за спины. Не хватило мастерства Щеткину, который уже ворвался в штрафную соперника. Пришлось завершать атаку вторым темпом – мощный удар Тагибергена издалека, мимо штанги. По ударам 9:4, македонцы стабильно позволяют выбегать в контратаки.

Центральный защитник Муслиму вырезал классный пас на Эльмаса, который открылся едва ли не во вратарской. Элиф снова попытался сам всех обыграть, но только позволил себя накрыть. Такое впечатление, что моментами переоценивает себя звезда Наполи. Мужиков на 45+2 прямой ногой влетел в Кире Ристевски. Абсолютно заслуженный итог тайма для брутальных казахов – красная карточка. Гости будто изо всех сил пытаются переломить побольше ключевых игроков наших соперников.

Эльмас снова протянул мяч в штрафную и отдал под удар Пандеву – вратарь казахов Сейсен, который вышел после перерыва, уверенно парировал. Роскошная комбинация через центр – быстро, в касание, на технике. Николов на Пандева, тот забрасывает в штрафную Костадинову, который тонко выводит на пустые ворота Тричковски – тот такие моменты щелкает с закрытыми глазами. Македонцы во 2 тайме решили перестроиться на схему с 4 защитниками. Двойная замена в атаке. Первые кадровые движения Ангеловски на 62 минуте. Дали отдохнуть 37-летнему Пандеву, который свой предголевой пас отдал эффектно.

Александар Трайковски, играющий за испанский Мальорку, после замены Эльмаса выдал настоящее шоу. Вышел на 73 минуте, а дубль ассистов оформил к 76-й. Сначала идеальная подача с углового на голову дебютанта Милана Ристовски. А потом индивидуальный проход, красивый финт и пас под расстрел из вратарской: 20-летний хавбек Штутгарта Чурлинов умудрился еще и между ног голкиперу пробить в падении.

Очередная нацеленная подача с углового. На этот раз Трайковски попытался забить сам – сейв Сейсена. Как же разрывает на контрах Алиоски. Скоростной проход, идеальный пас от "Джанни". Чурлинов получил слишком много времени и пространства, но пробил мимо дальнего угла. Тот же Алиоски мог и дубль оформить после того, как казахи зажгли свечу перед штрафной, однако минимально не попал, перебрасывая голкипера. Еще парочка издевательских финтов и рейдов Эзгана – 10-тысячная публика македонских фанатов в экстазе, казахи должны радоваться, что все завершилось лишь 4:0.

21:8 по ударам, 11:1 по попаданиями в створ. Македония пыталась всячески унизить соперника, наказывая за неоправданные грубости, иногда заигрывалась, но в целом показала класс атакующих игроков во всех красе. Эльмас и Алиоски находятся в расцвете сил и на пике формы. Пандев – как хорошое итальянское вино. Джокеры Трайковски и Чурлинов выглядят не менее угрожающими для защиты соперников.

Македонцы растут и дают четкий сигнал Шевченко и другим тренерам, что способны наказать за недооценку. В то же время нельзя сказать, что это уже первоклассная целостная сборная, которая претендует как минимум на выход в плей-офф Евро-2020. Даже более чем скромным казахам они позволили многовато впереди. Их так же можно и нужно кусать. А ни один другой результат, кроме победы, не должен найти понимания в украинских фанатов.

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