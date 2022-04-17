"Я не разговаривал с Заком после матча. Это был несчастный случай, но он произошел только потому, что именно так мы играем в футбол. Это был несчастный случай, такое случается. Эдерсон тоже был близок к подобному в последней игре.

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Конечно, нужно наблюдать, часто ли это случается, но мы используем нашего вратаря, чтобы ставить наших соперников в сложные ситуации. Я убежден, что Зак не хотел этого делать. Иногда нападающие ошибаются в дуэлях с голкипером, в других случаях вратарь совершает ошибку.

Заслужил ли Стеффен право продолжать играть в кубковых турнирах? Да, конечно. После ошибки он провел хорошую игру. Он делал хорошие сейвы и остается исключительным вратарем", – цитирует Гвардиолу Marca.

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