"Я не розмовляв із Заком після матчу. Це був нещасний випадок, але він стався лише тому, що саме так ми граємо у футбол. То був нещасний випадок, таке трапляється. Едерсон теж був близьким до подібного в останній грі.

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Звичайно, потрібно спостерігати, чи це часто трапляється, але ми використовуємо нашого воротаря, щоб ставити наших суперників у складні ситуації. Я переконаний, що Зак не хотів цього робити. Іноді нападники хиблять у дуелях із голкіпером, в інших випадках воротар робить помилку.

Чи заслужив Стеффен право продовжувати грати у кубкових турнірах? Так, звісно. Після помилки він провів гарну гру. Він робив хороші сейви і залишається винятковим воротарем", – цитує Гвардіолу Marca.

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