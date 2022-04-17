Гвардіола став на захист голкіпера Ман Сіті, який припустився дикої помилки у півфіналі Кубка Англії проти Ліверпуля
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола продовжує довіряти Заку Стеффену, який "подарував" гол Садьйо Мане.
"Я не розмовляв із Заком після матчу. Це був нещасний випадок, але він стався лише тому, що саме так ми граємо у футбол. То був нещасний випадок, таке трапляється. Едерсон теж був близьким до подібного в останній грі.
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Звичайно, потрібно спостерігати, чи це часто трапляється, але ми використовуємо нашого воротаря, щоб ставити наших суперників у складні ситуації. Я переконаний, що Зак не хотів цього робити. Іноді нападники хиблять у дуелях із голкіпером, в інших випадках воротар робить помилку.
Чи заслужив Стеффен право продовжувати грати у кубкових турнірах? Так, звісно. Після помилки він провів гарну гру. Він робив хороші сейви і залишається винятковим воротарем", – цитує Гвардіолу Marca.
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