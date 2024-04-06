Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола озвучил своего претендента на звание лучшего игрока сезона в чемпионате Англии.

"Думаю, Фоден может быть серьезным претендентом на звание игрока сезона в АПЛ.

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Многие, многие игроки провели действительно хороший сезон, но я думаю, что он точно может быть претендентом. По цифрам, последовательности и уровню своей игры", – цитирует Гвардиолу Фабрицио Романо.

Добавим, что Фил Фоден проводит самый результативный сезон в своей карьере – 30 матчей, 14 голов и 7 ассистов только в АПЛ.

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