Гвардиола видит в составе Манчестер Сити претендента на игрока сезона АПЛ – это не Холанд
10:23 - Читати українською
Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола озвучил своего претендента на звание лучшего игрока сезона в чемпионате Англии.
"Думаю, Фоден может быть серьезным претендентом на звание игрока сезона в АПЛ.
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Многие, многие игроки провели действительно хороший сезон, но я думаю, что он точно может быть претендентом. По цифрам, последовательности и уровню своей игры", – цитирует Гвардиолу Фабрицио Романо.
Добавим, что Фил Фоден проводит самый результативный сезон в своей карьере – 30 матчей, 14 голов и 7 ассистов только в АПЛ.
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