Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола озвучив свого претендента на звання найкращого гравця сезону в чемпіонаті Англії.

"Думаю, Фоден може бути серйозним претендентом на звання гравця сезону в АПЛ.

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Багато, багато гравців провели дійсно хороший сезон, але я думаю, що він точно може бути претендентом. За цифрами, послідовністю і рівнем своєї гри", – цитує Гвардіолу Фабріціо Романо.

Додамо, що Філ Фоден проводить найрезультативніший сезон у своїй кар'єрі – 30 матчів, 14 голів та 7 асистів лише в АПЛ.

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