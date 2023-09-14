Два последних матча Манчестер Сити командой руководил помощник Гвардиолы Хуанма Лильо. Это было связано с тем, что сам Пеп отправился в Испанию для операции на спине, которая была произведена 22 августа.

Холанд: Гвардиола очень требователен, иногда он неприятен

С тех пор Гвардиола восстанавливался у себя на родине. Однако в среду, 13 сентября каталонский специалист вернулся на базу Манчестер Сити и провёл с командой первую тренировку после длительной паузы. Об этом информирует официальный сайт "горожан".

Свой следующий матч в чемпионате Англии с Вест Хэмом "горожане" проведут непосредственно под его руководством. Эта встреча состоится 16 сентября.

Месси, Роналду и еще 15 суперзвезд в глубокой старости – ИИ показал, как будут выглядеть футболисты через 50 лет