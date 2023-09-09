"С тренером отношения очень хорошие. Конечно, Гвардиола очень требователен в своей работе, прямой и искренний в своей речи. Это его способ управления. Иногда он даже неприятен. В любом случае, чтобы развиваться и прогрессировать, лучше, когда говорят все прямо.

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Во время первого дня в Бернли (3-0, 11 августа) вы могли это увидеть (прим. Гвардиола кричал на Холанда прямо перед камерами). Но я ценю это, потому что это показывает, что он полностью вовлечен и страстен. Это не всегда приятно, но в то же время Гвардиола говорит правду, и я знаю, что его цель –сделать нас всех лучшими игроками. В повседневной жизни мы шутим и улыбаемся", – рассказал норвежец в интервью L'Équipe.

Напомним, что Эрлинг Холанд присоединился к Манчестер Сити в 2022 году. В первом же сезоне он добыл со своей команду под руководством Пепа Гвардиолы требл, выиграв Лигу чемпионов, Кубок Англии и титул чемпиона Англии.

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