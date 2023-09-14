Два останні матчі Манчестер Сіті командою керував помічник Гвардіоли Хуанма Лільйо. Це було пов'язано з тим, що сам Пеп вирушив до Іспанії для операції на спині, яку було зроблено 22 серпня.

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Відтоді Гвардіола відновлювався у себе на батьківщині. Однак у середу, 13 вересня, каталонський фахівець повернувся на базу Манчестер Сіті і провів з командою перше тренування після тривалої паузи. Про це інформує офіційний сайт "містян".

Свій наступний матч у чемпіонаті Англії з Вест Хемом "містяни" проведуть безпосередньо під його керівництвом. Ця зустріч відбудеться 16 вересня.

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