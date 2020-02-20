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Гвардиола успокоил болельщиков Манчестер Сити после дисквалификации клуба из еврокубков

10:03 88 Читати українською
Гвардиола успокоил болельщиков Манчестер Сити после дисквалификации клуба из еврокубков
Манчестер Сити / Твиттер Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола в очередной раз прокомментировал исключение команды из еврокубков на два года.

"Еще ничего не закончено. Клуб считает наказание несправедливым. Я полностью доверяю своему клубу. Они объяснили мне причины этого. Мы будем бороться так, как мы боремся в каждой игре, и каждый будем вместе до конца сезона.

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Надеемся, что в конечном итоге победит правда, и в следующем сезоне мы будем в Лиге чемпионов. Если меня не уволят, я останусь здесь на сто процентов. Останусь ли я, если команду переведут во вторую лигу Англии? Почему я должен уйти? Независимо от того, что произойдет, я буду здесь и в дальнейшем", – цитирует Гвардиолу BBC со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, УЕФА отстранил Манчестер Сити от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах 2020/2021 и 2021/2022, а также оштрафовал клуб на 30 млн евро за финансовые махинации со спонсорскими контрактами. "Горожане" собираются обжаловать наказание в Спортивном арбитражном суде.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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