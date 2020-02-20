Гвардіола заспокоїв уболівальників Манчестер Сіті після дискваліфікації клубу з єврокубків

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вчергове прокоментував виключення команди з єврокубків на два роки.

"Ще нічого не закінчено. Клуб вважає покарання несправедливим. Я повністю довіряю своєму клубу. Вони пояснили мені причини цього. Ми будемо боротися так, як ми боремося у кожній грі, і щодня будемо разом до кінця сезону.

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Сподіваємося, що зрештою переможе правда, і наступного сезону ми будемо у Лізі чемпіонів. Якщо мене не звільнять, я залишуся тут на сто відсотків. Чи залишуся я, якщо команду переведуть до другої ліги Англії? Чому я повинен піти? Незалежно від того, що станеться, я буду тут і надалі", – цитує Гвардіолу BBC з посиланням на Sky Sports.

Нагадаємо, УЄФА відсторонив Манчестер Сіті від участі в Лізі чемпіонів і Лізі Європи в сезонах 2020/2021 і 2021/2022, а також оштрафував клуб на 30 млн євро за фінансові махінації зі спонсорськими контрактами. "Містяни" збираються оскаржити покарання у Спортивному арбітражному суді.

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