Гвардиола: Трудно анализировать матч, когда соперник забивает после одного углового

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подытожил матч 23 тура АПЛ против Кристал Пэлас (2:2).

"Это была тяжелая игра, и, к сожалению, мы не смогли одержать победу.

Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 2:2 – видео голов и обзор матча

В перерыве я сказал ребятам продолжать идти вперед. Чаще загружайте мяч в штрафную соперника и старайтесь контролировать Заха в контратаках. Трудно анализировать матч, когда соперник забивает после одного углового и больше не имеет шансов. Мы создали много моментов, но не смогли победить. На этот раз приходится принимать такой итог", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Отставание Манчестер Сити от Ливерпуля составляет 13 очков, у "красных" есть еще два матча в запасе.

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