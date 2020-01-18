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Гвардиола: Трудно анализировать матч, когда соперник забивает после одного углового

18 января 20:52 116 Читати українською
Гвардиола: Трудно анализировать матч, когда соперник забивает после одного углового
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подытожил матч 23 тура АПЛ против Кристал Пэлас (2:2).

82’ Серхио Агуэро
87’ Серхио Агуэро
 
Дженк Тосун 39’
Фернандиньо 90’
39’ Дженк Тосун
82’ Серхио Агуэро
87’ Серхио Агуэро
90’ Фернандиньо

"Это была тяжелая игра, и, к сожалению, мы не смогли одержать победу.

Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 2:2 – видео голов и обзор матча

В перерыве я сказал ребятам продолжать идти вперед. Чаще загружайте мяч в штрафную соперника и старайтесь контролировать Заха в контратаках. Трудно анализировать матч, когда соперник забивает после одного углового и больше не имеет шансов. Мы создали много моментов, но не смогли победить. На этот раз приходится принимать такой итог", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Отставание Манчестер Сити от Ливерпуля составляет 13 очков, у "красных" есть еще два матча в запасе.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Кристал Пэлас Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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