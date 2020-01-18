Ман Сити драматично потерял очки дома – конкурент Зинченко ассистировал на камбэк, но экс-звезда Шахтера всех шокировал

Манчестер Сити и Кристал Пэлас разошлись крутой ничьей (2: 2) в 23-м туре АПЛ. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Кристал Пэлас на "Футбол 24", стартовал в 17:00 по киевскому времени. Лондонцы не проигрывали 4 тура подряд, тогда как подопечные Гвардиолы выиграли 3 предыдущих матча в АПЛ, вернувшись на второе место и дважды уверенно прошли дальше в кубковых турнирах. В прошлом сезоне Сити сенсационно уступил отчетному сопернику в родных стенах, но в текущем уже успел взять реванш. Команда Ходжсона к отчетной встрече подходила с лучшей обороной (24 пропущенных, 4-й результат в лиге), чем у манчестерцев (25).

Манчестер Сити – Кристал Пэлас: онлайн-трансляция матча АПЛ

Хозяева просто стирали с лица манчестерской земли команду Ходжсона в первые 15 минут. Очень активно действовал конкурент Зинченко Менди, неоднократно заострявший на левом фланге атаки. Де Брюйне со штрафного попал в перекладину. Агуэро с нескольких метров не смог переиграть вратаря. Высокий прессинг становился настоящим кошмаром для лондонцев, которые частенько ошибались перед своей штрафной. Хорошо, что в большинстве случаев успевали заблокировать удары уже в непосредственной близости от ворот. Постоянное желание улучшить ударную позицию, еще обыграть или же отдать пас подводило Агуэро, Силв и других игроков Сити. А вот у Пэлас был только один интересный выпад за 39 минут – Грэм Скотт с помощью VAR решил, что контакта маловато для пенальти.

Но гости реализовали первый же свой угловой и удар. Маккарти подал справа, экс-защитник Челси Кехилл, выиграв верх у Стоунза и Фернандиньо сбросил на дальнюю штангу, где арендованный у Эвертона Дженк Тосун забил в своем дебютном матче в основе. Вот так 9:1 по ударам превратились в парадоксальные 0:1. Де Брйюне с помощью обманного маневра Канселу нашел Бернарду Силву в штрафной – лишь третий сейв голкипера "орлов". Манчестерцы заслужили минимальное преимущество в первом тайме (по ожидаемым голам 1,29:0.37 до перерыва), однако соперник убийственно использовал свой единственный шанс до перерыва.

HT #PremierLeague#ManCity 0 (1.29 xG)#CPFC 1 (0.37 xG)



They couldn’t win at the Etihad for the second season running could they? Palace lead but are fortunate to do so, with City missing good chances early on #MCICRY pic.twitter.com/BF5SI9eHzV — Infogol (@InfogolApp) January 18, 2020

Тосун мог и хет-трик оформлять. Сначала турецкий форвард опередил Эдерсона, который неизвестно куда вылетел из ворот, но несколько погорячился и дал повод Фернандиньо упасть – гол отменили. А уже во второй половине Дженк идеально поймал дальний пас Заха и мощно пробил. Здесь уже Эдерсон выручил. В ответ Бернарду Силва и Стерлинг с ближней дистанции не смогли переправить снаряд в цель. Затяжная атака с фланга на фланг, и Ридевалд обидно ошибается, считает главный арбитр. Защитник гостей выбивал круглого ногой, после чего мяч срикошетил ему в руку. Однако VAR пересмотрел решение и отменил назначение пенальти.

Менди начал голевую атаку на 83-й. Жезус подхватил в штрафной, а Кун Агуэро в красивом прыжке замкнул мягкую подачу. Манчестер Сити сравнял и побежал вырывать более чем заслуженные 3 очка. На 87-й Менди доказывает, почему играет он, а не Зина. Классный навес с левого фланга идеально замкнул Агуэро. Французский защитник, к слову, создал 4 голевых момента. В отчетном матче больше только у Де Брюйне (6). И всеже "орлы" летают высоко. Редкий в последние минуты полет завершился скоростным проходом Заха и передачей, которую так опрометчиво поспешил замкнуть в свои ворота бывший хавбек донецкого Шахтера Фернандиньо. Вот это драма на 90-й!

Сити отпускает Ливерпуль на 13 очков (плюс 2 матча в запасе для команды Клоппа), но пока остается вторым. Кристал Пэлас набирает 30 баллов и находится на 4-очковом расстоянии от 5-го места.