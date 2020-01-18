Гвардіола: Важко аналізувати матч, коли суперник забиває після одного кутового

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підсумував матч 23 туру АПЛ проти Крістал Пелас (2:2).

"Це була важка гра, і, на жаль, ми не змогли здобути перемогу.

Манчестер Сіті – Крістал Пелас – 2:2 – відео голів та огляд матчу

У перерві я сказав хлопцям продовжувати йти вперед. Частіше завантажуйте м'яч у штрафний майданчик суперника і намагайтеся контролювати Заха в контратаках. Важко аналізувати матч, коли суперник забиває після одного кутового і більше не має шансів. Ми створили багато моментів, але не змогли перемогти. Цього разу доводиться приймати такий підсумок", – цитує Гвардіолу ВВС.

Відставання Манчестер Сіті від Ліверпуля складає 13 очок, у "червоних" є ще два матчі в запасі.

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