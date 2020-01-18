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Гвардіола: Важко аналізувати матч, коли суперник забиває після одного кутового

20:52 282 Читать на русском
Гвардіола: Важко аналізувати матч, коли суперник забиває після одного кутового
Хосеп Гвардіола / Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підсумував матч 23 туру АПЛ проти Крістал Пелас (2:2).

82’ Серхіо Агуеро
87’ Серхіо Агуеро
 
Дженк Тосун 39’
Фернандінью 90’
39’ Дженк Тосун
82’ Серхіо Агуеро
87’ Серхіо Агуеро
90’ Фернандінью

"Це була важка гра, і, на жаль, ми не змогли здобути перемогу.

Манчестер Сіті – Крістал Пелас – 2:2 – відео голів та огляд матчу

У перерві я сказав хлопцям продовжувати йти вперед. Частіше завантажуйте м'яч у штрафний майданчик суперника і намагайтеся контролювати Заха в контратаках. Важко аналізувати матч, коли суперник забиває після одного кутового і більше не має шансів. Ми створили багато моментів, але не змогли перемогти. Цього разу доводиться приймати такий підсумок", – цитує Гвардіолу ВВС.

Відставання Манчестер Сіті від Ліверпуля складає 13 очок, у "червоних" є ще два матчі в запасі.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті - Крістал Пелас
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