Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 2:2 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити потерял очки в матче 23 тура АПЛ против Кристал Пэлас. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Кристал Пэлас.

Команда Гвардиолы устроила шквал атак на ворота соперника, но неожиданно забили "орлы". Новичок Тосун реализовал единственный удар лондонцев за весь тайм.

Ман Сити драматично потерял очки дома – конкурент Зинченко ассистировал на камбэк, но экс-звезда Шахтера всех шокировал

Кристал Пэлас долго удерживал свое преимущество после перерыва, пока за дело не взялся Агуэро. Аргентинец оформил дубль за 5 минут и, казалось, принес "горожанам" победу. Фернандиньо был против. Экс-хавбек Шахтера неудачно подставился под прострел Заха и срезал мяч в собственные ворота – 2:2.