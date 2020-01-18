toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - СЕВИЛЬЯ МАНЧЕСТЕР СИТИ - КРИСТАЛ ПЭЛАС ЭРЛИНГ ХОЛАНД

Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 2:2 – видео голов и обзор матча

18 января 19:32 507 Читати українською
Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 2:2 – видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 2:2 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити потерял очки в матче 23 тура АПЛ против Кристал Пэлас. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Кристал Пэлас.

82’ Серхио Агуэро
87’ Серхио Агуэро
 
Дженк Тосун 39’
Фернандиньо 90’
39’ Дженк Тосун
82’ Серхио Агуэро
87’ Серхио Агуэро
90’ Фернандиньо

Команда Гвардиолы устроила шквал атак на ворота соперника, но неожиданно забили "орлы". Новичок Тосун реализовал единственный удар лондонцев за весь тайм.

Ман Сити драматично потерял очки дома – конкурент Зинченко ассистировал на камбэк, но экс-звезда Шахтера всех шокировал

Кристал Пэлас долго удерживал свое преимущество после перерыва, пока за дело не взялся Агуэро. Аргентинец оформил дубль за 5 минут и, казалось, принес "горожанам" победу. Фернандиньо был против. Экс-хавбек Шахтера неудачно подставился под прострел Заха и срезал мяч в собственные ворота – 2:2.

blog_ava
Ман Сити драматично потерял очки дома – конкурент Зинченко ассистировал на камбэк, но экс-звезда Шахтера всех шокировал
18 января
1659
Теги
Англия Видеоновости Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Кристал Пэлас Кристал Пэлас Кристал Пэлас АПЛ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
21
мин
Ливерпуль
18:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук