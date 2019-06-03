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Гвардиола стал на защиту Вальверде

11:36 84 Читати українською
Гвардиола стал на защиту Вальверде
Эрнесто Вальверде / EFE

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола выразил свое мнение относительно решения руководства Барселоны оставить Эрнесто Вальверде на посту главного тренера.

"Если не учитывать нашу дружбу, то могу сказать, что Вальверде потрясающий тренер. Эрнесто проделал отличную работу. Он потерпел поражение в Лиге чемпионов, но это случалось с каждым.

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Он руководит командой, которая два раза подряд стала чемпионом Испании и показывает отличный футбол. Рад, что он остается. Барселона продолжает сохранять верность своему стилю", – цитирует Гвардиолу Marca.

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Теги
Испания Барселона Барселона Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
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