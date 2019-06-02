Юниор Реала Родригу шедеврально забил Барселоне – голасо дня

Нападающий мадридского Реала U-19 Родригу Антониу Родригес забил красивый мяч в ворота сверстников из Барселоны в первом поединке четвертьфинала юниорского Копа дель Рей.

Кантерано "сливочных" подхватил мяч перед штрафной, ушел от двух оппонентов, накрутил еще двух и неотразимо пробил под перекладину.

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Реал U-19 в итоге победил сверстников из Барселоны со счетом 2:0. Ответный матч состоится через неделю в Вальдебебасе.

Отметим, что Родригу Родригес перебрался в Мадрид из бразильского Новоризонтину в мае прошлого года. В его активе 6 голов в 8-ми матчах Молодежной лиги УЕФА в сезоне 2018/19.