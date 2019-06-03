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Гвардіола став на захист Вальверде

11:36 319 Читать на русском
Гвардіола став на захист Вальверде
Ернесто Вальверде / EFE

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловив свою думку щодо рішення керівництва Барселони залишити Ернесто Вальверде на посаді головного тренера.

"Якщо не враховувати нашу дружбу, то можу сказати, що Вальверде неймовірний тренер. Ернесто виконав відмінну роботу. Він зазнав поразки в Лізі чемпіонів, але це траплялося з кожним.

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Він керує командою, яка два рази поспіль стала чемпіоном Іспанії і показує відмінний футбол. Радий, що він залишається. Барселона продовжує зберігати вірність своєму стилю", – цитує Гвардіолу Marca.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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