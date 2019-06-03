Гвардіола став на захист Вальверде

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловив свою думку щодо рішення керівництва Барселони залишити Ернесто Вальверде на посаді головного тренера.

"Якщо не враховувати нашу дружбу, то можу сказати, що Вальверде неймовірний тренер. Ернесто виконав відмінну роботу. Він зазнав поразки в Лізі чемпіонів, але це траплялося з кожним.

Юніор Реала Родрігу шедеврально забив Барселоні – голасо дня

Він керує командою, яка два рази поспіль стала чемпіоном Іспанії і показує відмінний футбол. Радий, що він залишається. Барселона продовжує зберігати вірність своєму стилю", – цитує Гвардіолу Marca.

Божевільний день у Барселоні – трансферна е(ре)волюція: Вальверде, Неймар, Де Лігт, Грізманн і ще 8 відповідей