"Это важнейшая для нас игра. Мы встретимся с командой-лидером чемпионата на данный момент – именно Ливерпуль первый в турнирной таблице АПЛ.

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Нам необходимо выиграть, если мы планируем бороться за победу в Премьер-лиге. Нужно быть очень сконцентрированными, особенно учитывая то, что мы играем на своем стадионе. Всей команде необходимо показать свой футбол и приложить максимум усилий для победы", – цитирует Жезуса издание Daily Mail.

Напомним, встреча между командами Гвардиолы и Клоппа состоится уже в ближайшее воскресенье, 8 ноября. Начало встречи в 18:30. После 7-ми туров Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу чемпионита Англии, набрав 16 очков. Команда Зинченко с 11-ю баллами идет десятой.

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