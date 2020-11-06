"Це важлива гра, але, як і на президентських виборах у США, усі голоси мають бути підраховані. Попереду є багато інших матчів. Завжди приємно грати проти найсильніших суперників. Торік Ліверпуль виявився найкращим. Вони довго є винятковою командою з винятковим тренером. Ми знаємо, наскільки ми повинні бути якісними, щоб перемогти їх.

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Ліверпуль залишається фаворитом на захист титулу. Пандемія серйозно вплинула на цей сезон, але ти повинен бути серед претендентів на перемогу до останніх 5 чи 10 турів. Сподіваюсь, там будемо і ми. Немає значення, скільки очок ти набрав, треба просто виграти титул", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Ліверпуль відбудеться 8 листопада, початок о 18:30 за київським часом. Після 7 турів "червоні" очолюють АПЛ з 16 очками, у "містян" на 5 пунктів менше та гра в запасі.

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