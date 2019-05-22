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"Зинченко – один из самых больших успехов Гвардиолы": украинец стал лучшим в Ман Сити на своей позиции в сезоне 2018/19

12:00 330 Читати українською
"Зинченко – один из самых больших успехов Гвардиолы": украинец стал лучшим в Ман Сити на своей позиции в сезоне 2018/19
Александр Зинченко – чемпион Англии 2018/19

Манчестер Сити провел невероятный сезон 2018/19, выиграв все внутренние соревнования в Англии. Важной частью успеха команды Гвардиолы стал и Александр Зинченко, получивший высокие оценки за свой вклад в историческое достижение.

Сезон 2018/19 стал лучшим в карьере Александра Зинченко. Манчестер Сити украинца выиграл все возможные турниры на Туманном Альбионе – Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Кубок Англии и АПЛ. При этом победы в Премьер-лиге и Кубке лиги стали для Зинченко уже вторыми в карьере. Единственный турнир, который не покорился команде Хосепа Гвардиолы – Лига чемпионов, в четвертьфинале которой на пути "горожан" стал Тоттенхэм.

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Профильное издание Manchester Evening News подытожило выступления Манчестер Сити в завершившемся сезоне, выставив оценки всем футболистам "горожан". Не обошли вниманием издание и Александра Зинченко, который внес весомый вклад в блестящие результаты своей команды. Во второй части сезона украинец стал основным левым защитником в схеме Хосепа Гвардиолы, проведя в сумме 29 поединков, 14 из которых – в Премьер-лиге.

В активе Александра 3 голевые передачи в АПЛ, а также 2 ассиста в 5-ти матчах Лиги чемпионов, 1 гол в 6-ти встречах Кубка лиги и 4 сыгранные поединки Кубка Англии, в том числе финал против Уотфорда. Всего же в сезоне Зинченко в составе Манчестер Сити сыграл 2 тысячи 339 минут – в прошлом было только 1104 и ни одного результативного действия.

Неудивительно, что прогресс Зинченко не остался незамеченным британскими журналистами, которые оценили игру украинца по итогам сезона 8 из 10-ти максимально возможных баллов.

"Для игрока, который год назад отказался от перехода в Вулверхэмптон за 16 млн фунтов, его перевод на роль левого защитника стало одним из самых больших успехов Гвардиолы. Огромный шаг вперед, замечательное улучшение в защите", – такую ​​характеристику получил Зинченко от MEN.

Украинец стал лучшим левым защитником Манчестер Сити – конкуренты Зинченко получили низшие баллы. Особой критике подвергся Бенжамен Менди, который после своего перехода из Монако рассматривался как основной исполнитель на этой позиции. Француз неплохо начал сезон, однако постоянные травмы и проблемы с дисциплиной привели к скромной "пятерке".

Еще более низкую оценку (4) получил Фабиан Делф. "То, что Сити проиграл 5 матчей из 13 с Делфом в старте – очень показательный момент", – напоминают журналисты. К слову, с Зинченко в стартовом составе Манчестер Сити не проиграл ни разу.

Данило, который тоже может сыграть слева, получил несколько лучший балл – игра бразильца оценена "семеркой".

Наивысшую же оценку (10) издание поставило Эмерику Ляпорту, Бернарду Силве, Рахиму Стерлингу и Венсану Компани, который уже покинул клуб. Серхио Агуэро и Фернандиньо получили по "девятке".

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