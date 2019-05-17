Гвардиола: Никакого Ювентуса или Италии, я остаюсь в Манчестер Сити

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ответил на слухи о переходе в Ювентус.

"Никакого Ювентуса или Италии, я туда не собираюсь. У меня еще 2 года контракта с Манчестер Сити, и я никуда не ухожу. В новом сезоне я продолжу работу с нынешней командой", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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Напомним, ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола в летнее межсезонье может сменить Манчестер Сити на Ювентус, сейчас слухи усилились в связи с официальным уходом Аллегри.

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К слову, Гвардиола пришел в английский клуб летом 2016 года, за это время испанский специалист завоевал 5 трофеев, среди которых 2 чемпионства Англии.