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Гвардиола: Никакого Ювентуса или Италии, я остаюсь в Манчестер Сити

17 мая 17:25 199 Читати українською
Гвардиола: Никакого Ювентуса или Италии, я остаюсь в Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола / Leaders Sportsers Sports

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ответил на слухи о переходе в Ювентус.

"Никакого Ювентуса или Италии, я туда не собираюсь. У меня еще 2 года контракта с Манчестер Сити, и я никуда не ухожу. В новом сезоне я продолжу работу с нынешней командой", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Ювентус официально объявил об уходе Аллегри

Напомним, ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола в летнее межсезонье может сменить Манчестер Сити на Ювентус, сейчас слухи усилились в связи с официальным уходом Аллегри.

Манчестер Сити включился в борьбу за Гризманна

К слову, Гвардиола пришел в английский клуб летом 2016 года, за это время испанский специалист завоевал 5 трофеев, среди которых 2 чемпионства Англии.

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