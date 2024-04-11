Полузащитник Джамал Мусиала является лакомым кусочком для целого ряда европейских грандов – Ливерпуля, Барселоны и ПСЖ. Но, как информирует The Independent, Манчестер Сити лидирует в борьбе за игрока сборной Германии. Контракт 21-летнего таланта с Баварией рассчитан до лета 2026 года, но он пока не проявляет особого желания продлевать его.

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Логика "горожан" проста: команде Гвардиолы необходимо усилить среднюю линию с учётом того, что Фил Фоден сменил позицию на более атакующую, а Кевину де Брюйне исполнится 33 года. Поэтому Сити нужны два новичка. Помимо Мусиалы клуб из Манчестера присматривается к Лукасу Пакета из Вест Хэма и Майклу Олисе из Кристал Пэлас.

Сообщается, что Мусиала будет заинтересован продолжить карьеру в АПЛ. Одной из причин его желания перебраться в Англию является то, что он вырос в западном Лондоне. В 17-летнем возрасте Джамал отдал предпочтение сборной Германии, а не Англии.

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