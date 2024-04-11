Манчестер Сіті на крок випереджає своїх конкурентів у боротьбі за Джамала Мусіалу.

Півзахисник Джамал Мусіала є ласим шматочком для цілої низки європейських грандів – Ліверпуля, Барселони і ПСЖ. Але, як інформує The Independent, Манчестер Сіті лідирує в боротьбі за гравця збірної Німеччини. Контракт 21-річного таланту з Баварією розрахований до літа 2026 року, проте він поки не виявляє особливого бажання продовжувати його.

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Логіка "містян" проста: команді Гвардіоли необхідно посилити середню лінію з урахуванням того, що Філ Фоден змінив позицію на більш атакувальну, а Кевіну де Брюйне виповниться 33 роки. Тому Сіті потрібні два новачки. Крім Мусіали клуб із Манчестера придивляється до Лукаса Пакета з Вест Хема і Майкла Олісе з Крістал Пелас.

Повідомляється, що Мусіала буде зацікавлений продовжити кар'єру в АПЛ. Однією з причин його бажання перебратися до Англії є те, що він виріс у західному Лондоні. У 17-річному віці Джамал віддав перевагу збірній Німеччини, а не Англії.

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