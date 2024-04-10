Гвардиола надел на матч с Реалом часы Richard Mille 27-01, это – эксклюзивное издание в честь Рафаэля Надаля. Они являются самыми лёгкими механическими часами в мире и весят всего лишь 18,83 грамма. При этом их стоимость составляет 1,3 млн евро, информирует Marca. В мире есть только 50 экземпляров подобных часов.

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Сообщается, что эти часы сделаны из титана пятого класса, алюминия и лития. Richard Mille 27-01 считается шедевром часового искусства. Их конструкция столь же изысканна, сколь и сложна, и основана на тщательно собранных натяжных тросах. Регулировка натяжения не может быть слишком сильным – в противном случае механизм часов может повредиться, и они начнут работать неправильно.

Гвардиола надевает эти часы только по особым случаям. Очевидно, матч с Реалом в Мадриде был именно таким событием.

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