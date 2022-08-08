"Я не знаю, сколько голов забьет Холанд, и меня это не волнует. Мы не собираемся выигрывать для Эрлинга или проигрывать для Эрлинга, мы должны быть самими собой. Он быстрый, он сильный физически, возможно, ему нужно больше времени, чтобы набрать кондиции.

Дубль Холанда в видеообзоре матча Вест Хэм – Манчестер Сити – 0:2

Холанд будет забивать голы. Он делает это каждый год. Шансы всегда есть – у него есть чутье, он хорошо завершает моменты. Он и команда приспособятся друг к другу. У меня нет никаких сомнений", – цитирует Гвардиолу MEN.

К слову, Эрлинг Холанд уже сегодня может дебютировать в АПЛ. Манчестер Сити на выезде сыграет против Вест Хэма. Норвежец уже провел первый официальный матч за новую команду, но не смог ничем запомниться в противостоянии с Ливерпулем в рамках Суперкубка Англии.

Манчестер Сити легко обыграл Вест Хэм на выезде – Холанд устроил разрыв, возглавив список бомбардиров АПЛ