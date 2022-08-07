Манчестер Сити три года не мог обыграть Вест Хэм в гостях. Оказалось, нужно было просто подписать Эрлинга Холанда, чтобы прервать эту неприятную традицию.

Манчестер Сити легко обыграл Вест Хэм на выезде – Холанд устроил разрыв, возглавив список бомбардиров АПЛ

Норвежцу досталось немало критики после матча за Суперкубок Англии против Ливерпуля, но сегодня он дал достойный ответ. Именно Холанд принес победу "горожанам". В первом тайме он заработал и сам реализовал пенальти, а во второй половине воспользовался пасом Де Брюйне.