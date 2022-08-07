Дубль Холанда в видеообзоре матча Вест Хэм – Манчестер Сити – 0:2
21:04 - Читати українською
Вест Хэм уступил Манчестер Сити в рамках 1-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Эрлинг Холанд 36’
Эрлинг Холанд 65’
36’ Эрлинг Холанд
65’ Эрлинг Холанд
Манчестер Сити три года не мог обыграть Вест Хэм в гостях. Оказалось, нужно было просто подписать Эрлинга Холанда, чтобы прервать эту неприятную традицию.
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Норвежцу досталось немало критики после матча за Суперкубок Англии против Ливерпуля, но сегодня он дал достойный ответ. Именно Холанд принес победу "горожанам". В первом тайме он заработал и сам реализовал пенальти, а во второй половине воспользовался пасом Де Брюйне.
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