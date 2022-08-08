"Я не знаю, скільки голів заб'є Холанд, і мене це не хвилює. Ми не збираємося вигравати для Ерлінга або програвати для Ерлінга, ми маємо бути самими собою. Він швидкий, він сильний фізично. Можливо, йому потрібно більше часу, щоб набрати кондиції.

Дубль Холанда у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Сіті – 0:2

Холанд забиватиме голи. Він робить це щороку. Шанси завжди є – у нього є відчуття, він добре завершує моменти. Він та команда пристосуються один до одного. У мене немає жодного сумніву", – цитує Гвардіолу MEN.

До слова, Ерлінг Холанд вже провів два офіційні матчі за свою нову команду. Норвежець не зумів нічим запам'ятатися у протистоянні з Ліверпулем в рамках Суперкубка Англії, а от у першому турі АПЛ саме дубль Холанда приніс Манчестер Сіті перемогу.

Манчестер Сіті переграв Вест Хем на виїзді – Холанд влаштував шоу, очоливши список бомбардирів АПЛ