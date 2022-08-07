Эрлинг Холанд красиво дебютировал в чемпионате Англии. Матч, как и онлайн-трансляция Вест Хэм – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартовал в 18:00. Команда Гвардиолы как обычно доминирует во владении на старте. Однако именно Вест Хэм создает моменты. Канселу выдает непонятный поперечный пас перед своей штрафной. Боуэн после нескольких воздушных дуэлей во вратарской расстреливает метров с 5 – отчаянный блок. Форналс подал, Антонио неплохо пристреливался, снаряд полетел над перекладиной. Более 80% времени катает Манчестер Сити мяч. Однако происходит это прежде всего в центре и на своей половине. Опасаются резких лондонцев действующие чемпионы.

Манчестер Юнайтед впервые в истории проиграл Брайтону дома – Роналду не спас провальный дебют Тен Хага в АПЛ

Канселу, который с уходом Зинченко и провалом трансфера Кукурельи остался без альтернативы на левом фланге обороны, блестяще протянул мяч со своей половины, обойдя нескольких соперников. Португальский фулбек отбросил в центр, Де Брюйне, который мог и перевести направо на Фодена, пристрелялся рядом со штангой. Фактор Холанда едва не сработал на 20 минуте. Канселу далеко не впервые сместился в центр, собрал возле себя 3 соперников и отдал на свободного в штрафную. Фоден мягко набросил, норвежский дебютант минимально не дотянулся. А мог ведь Эрлинг уже расстреливать ворота.

На Лондон Стэдиум 31 градус температуры, а Сити уже почти в 8 раз лучше по количеству точных передач в первой половине стартового тайма. Холанд врезался в Фабиански, который сам же и налетел на голеадора. Еле оклемался 37-летний польский голкипер, но все же нуждается в замене. Де Брюйне забил на 27 минуте, однако гол не засчитали из-за откровенного офсайда. Грилиш прошел, Холанд отдал на Гюндогана, а Илкай опередил события и последнего защитника соперника, поэтому ассист немца отменен.

Гюндоган отдал в разрез, Холанд спокойно заставил Ареола сфолить на себе. Норвежец без проблем реализовал пенальти. Дальше в игре наступило достаточно большое затишье. Сити мастерски усыплял игру и фанатов, пока это не перешло на самих гостей. Гюндоган небрежно отдал пас перед своей штрафной. Райс пробивал на подборе – близко, но слишком сильно. Канселу вырезал диагональ на Фодена, тот продлил еще дальше. Де Брюйне прострелил с правого фланга, а Гюндоган помешал расстрелять ворота Холанду.

Последний, впрочем, скоро оформил дубль. Очень простая контратака. Родри на КДБ, тот в разрез. Эрлинг спокойно разобрался с вратарем. Грилиш набрасывает во вратарскую. Холанду для хет-трика нужно поработать над игрой в воздухе. Новичок атаки Вест Хэма Скамакка получше пробил головой (Эдерсон потащил), однако там немаленький офсайд приключился. Холанд начинает с вершины таблицы снайперов (также по 2 гола у Митровича и Гросса). Ман Сити уступает только Тоттенхэму на вершине АПЛ.

Челси удержал минимальную победу над Эвертоном – Миколенко спас от гола, мог забить и ассистировать