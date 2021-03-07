"Думаю, он отличный тренер, поскольку с каждым годом Манчестер Юнайтед становится все сильнее, а обыграть его все сложнее.

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МЮ на протяжении последних 20-30 лет хозяйничал в АПЛ и английском футболе так, как ни одна другая команда. Сульшер – приятный человек, у нас замечательные отношения. Но не сомневайтесь – я хочу его обыграть", – цитирует Гвардиолу Football Daily.

Напомним, встреча между лидерами АПЛ состоится уже сегодня, 7 марта. Начало матча в 18:30. После 27-ми туров "горожане" идут в турнирной таблице АПЛ первыми, набрав 65 очков. "Красные дьяволы" находятся на втором месте, отставая на 15 пунктов.

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