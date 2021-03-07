Гвардіола вирішив приспати пильність Сульшера, розсипавшись у компліментах наставнику Манчестер Юнайтед перед дербі
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився думками щодо успіхів Уле Гуннара Сульшера в Манчестер Юнайтед.
"Думаю, він чудовий тренер, оскільки з кожним роком Манчестер Юнайтед стає все сильнішим, а обіграти його все складніше.
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МЮ протягом останніх 20-30 років господарював в АПЛ і англійському футболі так, як жодна інша команда. Сульшер – приємна людина, у нас чудові стосунки. Але не сумнівайтеся – я хочу його обіграти", – цитує Гвардіолу Football Daily.
Нагадаємо, зустріч між лідерами АПЛ відбудеться вже сьогодні, 7 березня. Початок матчу о 18:30. Після 27-ми турів "містяни" йдуть у турнірній таблиці АПЛ першими, набравши 65 очок. "Червоні дияволи" перебувають на другій сходинці, відстаючи на 15 пунктів.
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