Програму 22-го туру АПЛ закривав домашній поєдинок Тоттенхема проти Челсі. Обидві команди ділили сьому та восьму позиції, маючи по 33 залікових бали, а до зони ЛЧ їм не вистачало сім залікових балів – таким чином, навіть нічия в особистій зустріч нікого не влаштовувала. Тим паче, що "шпорам" необхідно було реабілітовуватись за недавню поразку Брайтону, а для Томаса Тухеля це був перший топ-матч на чолі "пенсіонерів".

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На такий важливий поєдинок Жозе Моурінью залишився без одного з двох головних активів – Кейн травмував щиколотку у грі з Ліверпулем і не встиг відновитись, а на його позиції вийшов Карлос Вінісіус. Також не залікував пошкодження Регілон. У Челсі ж під сумнівом була участь Хаверца та Зума – обидва у підсумку пролетіли повз заявку, але критичними ці втрати назвати не можна.

Перший тайм пройшов у одному прогнозованому руслі. Челсі одразу ж захопив контроль над м'ячем та територією, активно шукав шпарини в обороні та час від часу комбінував – на перерву команди пішли при 70% володіння з боку "пенсіонерів". Тоттенхем же просто вичікував шанс, аби підловити суперника на контратаках. В принципі, жодній з команд не вдалося реалізувати свій план, адже атакам гостей критично бракувало гостроти в завершальній фазі, а господарі взагалі нічого цікавого не вигадали.

Найкращий момент, аби відкрити рахунок з гри, стався вже на 20-й секунді, коли Вернер відгункувся на закидання з глибини й головою відправив м'яч повз дальню дев'ятку. Льоріс контролював політ сфери, але вона ризикувала небезпечно пірнути.

Тоттенхем відповів на 5-й хвилині зміщенням Сона з правого флангу та ударом з-за меж штрафного. Це був перший удар "шпор" у площину до перерви, а останній стався на 20-й хвилині. Це Ндомбеле замість прострілу несподівано пробив з лівої межі карного майданчика. В обох випадках Менді спокійно забирав м'яч до рук.

Між цими епізодами на полі домінував Челсі, гравцям якого постійно вдавалося знайти моменти для ударів з меж штрафного або з його околиць. Всі вони виявились слабенькими та неточними, але сама активність підопічних Томаса Тухеля при пасивності Тоттенхема змушувала фанатів "шпор" нервувати. Зрешою, на 24-й хвилині сталося те, що мало статись: Вернер зачепився за м'яч на правому краю карного майданчика та виграв єдиноборство у Дайєра, а Ерік у спробі відібрати сферу вже лежачи вдарив Тімо по нозі – пенальті! Жоржінью впевнено його реалізував. 0:1!

Пропущений гол жодним чином не змінив гру команд. Тоттенхем продовжував оборонятись в очікуванні шансу на контратаку, а Челсі все так же домінував без небезпечного завершення атак. У "пенсіонерів" за наступні двадцять хвилин можна пригадати тільки два постріла Маунта з лінії штрафного – один виявився вкрай неточним, а інший накрив Дайєр. До проблем в атакувальній роботі Челсі додалася ще й травма Тьягу Сілви на 36-й хвилині. Тоттенхем же за цей період зумів огризнутись всього одним стандартом, подачу з якого замикав Ор'є – вийшло дуже неточно. Зрештою, відпочивати команди пішли за мінімальної переваги гостей.

Другий тайм розпочався без замін, але за деякої активізації гри "шпор". Гості в перші сім хвилин провели кутовий та організували кілька швидких атак, однак їм вдалося добитись всього одного напівмоменту – це Девіс виводив Вінісіуса віч-на-віч, але Карлос заліз у офсайд. Все, на цьому активність північних лондонців добігла кінця.

Челсі досить швидко повернув ініціативу. На відміну від першого тайму, підопічні Томаса Тухея почали ще й створювати гольові моменти: так, на 54-й хвилині Хадсон-Одой з лінії штрафного пробив впритул до дальньої стійки, а на 59-й Маунт протягнув м'яч через центр і викотив пас під удар Вернеру метрів з 11-ти – в останню мить Ор'є встиг кинутись під м'яч!

Ще за п'ять хвилин Алонсо дозволили пробити з лінії півкола (вище воріт), а на 66-й свіжий Пулішіч ледь не замкнув подачу у воротарський майданчик – Льоріс ледве встиг опинитись на м'ячі першим. Вже за дві хвилини внаслідок прориву метрів на сорок міг забивати Ковачіч, однак його завершальний удар з лінії карного майданчика теж виявився неточним. Томас Тухель лютував від такого виконання.

Розуміючи, що пахне смаженим, Жозе Моурінью наважився на заміни. На 69-й хвилині на поле вийшли Моура та Ламела, однак моментального покращення в атаці цей хід не приніс. Челсі ж ледь не покарав за пасивність на 76-й хвилині, коли Маунт увірвався на лівий край штрафного та потужно пробив у дальній кут – Льоріс врятував Тоттенхем, а Ламела на 79-й відповів дальнім закрученим ударом під ліву стійку. Тепер вже Менді рятував Челсі. Це був всього третій удар господарів по воротах.

На останніх хвилинах "шпори" таки полізли уперед. Моменти пішли: на 86-й хвилині Моура метрів з 26-ти завдав удару вище воріт, на 87-й Вінісіус головою замикав подачу Ор'є (повз ближню стійку), на 90-й Дайєр пробив над воротами зі штрафного, а у компенсований час Сон стріляв з лінії карного майданчика – по горобцях. Челсі міг покарати суперника за марнотратство вриванням Вернера з подальшим ударом метрів з 14-ти, але його встигли заблокувати.

Зрештою, врятуватися від поразки Тоттенхем не зміг. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "пенсіонерів", завдяки якій вони набрали 36 очок і піднялися на шосту позицію. "Шпори", маючи в активі 33 залікових бали, йдуть на восьмій сходинці.

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