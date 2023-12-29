Награду лучшего тренера года ожидаемо забрал Хосеп Гвардиола, информирует сайт IFFHS.

Холанд не сыграет в последнем матче года за Манчестер Сити – Гвардиола сделал оптимистичный прогноз

Манчестер Сити под руководством каталонца впервые в своей истории выиграл ЛЧ и оформил требл. Позже "горожане" добавили еще Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира – всего 5 трофеев за календарный год. Такие достижения не оставляли шансов конкурентам Гвардиолы, который набрал 281 голос. "Пьедестал" с серьезным отставанием дополнили Карло Анчелотти (56 голосов) и Лучано Спаллетти (53 голоса).

Напомним, подопечные Гвардолы забрали другие награды IFFHS. Эрлинга Холанда признали лучшим игроком, а Эдерсона – лучшим кипером года.

Гроза Динамо, король штрафных ударов, дискуссионный Эльгера и новый лидер: самые результативные защитники в истории ЛЧ