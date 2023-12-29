Нагороду найкращого тренера року очікувано забрав Хосеп Гвардіола, інформує сайт IFFHS.

Холанд не зіграє в останньому матчі року за Манчестер Сіті – Гвардіола зробив оптимістичний прогноз

Манчестер Сіті під керівництвом каталонця вперше у своїй історії виграв ЛЧ і оформив требл. Згодом "містяни" додали ще Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу – загалом 5 трофеїв за календарний рік. Такі досягнення не залишали шансів конкурентам Гвардіоли, який набрав 281 голос. "П'єдестал" зі серйозним відставанням довершили Карло Анчелотті (56 голосів) та Лучано Спаллетті (53 голоси).

Нагадаємо, підопічні Гвардоли забрали інші нагороди від IFFHS. Ерлінга Холанда визнали найкращим гравцем, а Едерсона найкращим кіпером року.

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