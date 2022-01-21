Гвардиола рассказал о неготовности Зинченко к матчу с Саутгемптоном
Коуч "горожан" Хосеп Гвардиола рассказал о кадровой ситуации накануне дуэли с Саутгемптоном в 23-м туре АПЛ. Специалист вспомнил и об Александре Зинченко.
"Рияд Марез теперь (после выступлений на КАН – прим.) имеет неделю отдыха. Ожидаем его возвращения позже.
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Натан Аке готов к поединку, а вот Александр Зинченко – нет. Отпуск после Саутгемптона? Мы говорили с клубом о поездке в Абу-Даби, но с вирусом ехать небезопасно. Решили, что каждый поедет сам с семьей или друзьями", – цитирует Гвардиолу сайт Ман Сити.
Заметим, последний раз украинский универсал выходил на футбольное поле еще в прошлом году – 26 декабря в матче с Лестером. По неофициальной информации, Зинченко подхватил коронавирус, поэтому пропускал следующие поединки.
В этом сезоне в активе Александра 12 встреч во всех турнирах за Манчестер Сити и две результативные передачи.
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