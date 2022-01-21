Коуч "горожан" Хосеп Гвардиола рассказал о кадровой ситуации накануне дуэли с Саутгемптоном в 23-м туре АПЛ. Специалист вспомнил и об Александре Зинченко.

"Рияд Марез теперь (после выступлений на КАН – прим .) имеет неделю отдыха. Ожидаем его возвращения позже.

Зинченко не перейдет в Бетис – в Испании удивлены информацией об интересе к украинцу

Натан Аке готов к поединку, а вот Александр Зинченко – нет. Отпуск после Саутгемптона? Мы говорили с клубом о поездке в Абу-Даби, но с вирусом ехать небезопасно. Решили, что каждый поедет сам с семьей или друзьями", – цитирует Гвардиолу сайт Ман Сити .

Заметим, последний раз украинский универсал выходил на футбольное поле еще в прошлом году – 26 декабря в матче с Лестером. По неофициальной информации, Зинченко подхватил коронавирус, поэтому пропускал следующие поединки.

В этом сезоне в активе Александра 12 встреч во всех турнирах за Манчестер Сити и две результативные передачи.