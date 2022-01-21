Гвардіола розповів про неготовність Зінченка до матчу зі Саутгемптоном
Коуч "містян" Хосеп Гвардіола розповів про кадрову ситуацію напередодні дуелі зі Саутгемптоном у 23-му турі АПЛ. Фахівець згадав і про Олександра Зінченка.
"Ріяд Марез тепер (після виступів на КАН – прим.) має тиждень відпочинку. Очікуємо на його повернення пізніше.
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Натан Аке готовий до поєдинку, а от Олександр Зінченко – ні. Відпустка після Саутгемптона? Ми говорили з клубом про поїздку в Абу-Дабі, але з вірусом їхати небезпечно. Вирішили, що кожен поїде сам зі сім'єю чи друзями", – цитує Гвардіолу сайт Ман Сіті.
Зауважимо, востаннє український універсал виходив на футбольне поле ще минулого року – 26 грудня в матчі з Лестером. За неофіційною інформацією, Зінченко підхопив коронавірус, а тому пропускав наступні поєдинки.
Цього сезону в активі Олександра 12 зустрічей у всіх турнірах за Манчестер Сіті та дві результативні передачі.
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