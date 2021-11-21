Гвардиола расхвалил Стерлинга на фоне слухов о переходе англичанина в Барселону
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал победу над Эвертоном (3:0) в матче 12-го тура АПЛ.
"Мы сыграли так, как должны были, чтобы обыграть такую команду, как Эвертон. Второй гол. Прекрасно получилось, удар невероятный. Прекрасный гол. Когда одна команда только защищается, всегда будет сложно, но в правильный момент все получается. Мастерство футболистов сыграло решающую роль.
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Я хорошо знаю Рахима Стерлинга. С тех пор как я возглавил команду, он является ключевым футболистом. Он должен играть так, как это сделал сегодня. Я рад его. Он проделал отличную работу", – сказал Гвардиола в комментарии BBC.
Напомним, последнее время в СМИ все чаще появляется информация, что Стерлинг уже зимой может перейти в Барселону. Накануне сообщалось, что англичанин уже якобы уведомил Гвардиолу о своем желании перебраться в столицу Каталонии.
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