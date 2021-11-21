"Мы сыграли так, как должны были, чтобы обыграть такую ​​команду, как Эвертон. Второй гол. Прекрасно получилось, удар невероятный. Прекрасный гол. Когда одна команда только защищается, всегда будет сложно, но в правильный момент все получается. Мастерство футболистов сыграло решающую роль.

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Я хорошо знаю Рахима Стерлинга. С тех пор как я возглавил команду, он является ключевым футболистом. Он должен играть так, как это сделал сегодня. Я рад его. Он проделал отличную работу", – сказал Гвардиола в комментарии BBC.

Напомним, последнее время в СМИ все чаще появляется информация, что Стерлинг уже зимой может перейти в Барселону. Накануне сообщалось, что англичанин уже якобы уведомил Гвардиолу о своем желании перебраться в столицу Каталонии.

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