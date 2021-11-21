Гвардіола розхвалив Стерлінга на тлі чуток про перехід англійця в Барселону
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував перемогу над Евертоном (3:0) у матчі 12-го туру АПЛ.
"Ми зіграли так, як мали, аби обіграти таку команду, як Евертон. Другий гол. Чудово вийшло, удар неймовірний. Чудовий гол. Коли одна команда тільки захищається, завжди буде складно, але у правильний момент все виходить. Майстерність футболістів відіграла вирішальну роль.
Манчестер Сіті – Евертон – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Я добре знаю Рахіма Стерлінга. З того часу, як я очолив команду, він є ключовим футболістом. Він має грати так, як зробив це сьогодні. Я радий за нього. Він виконав чудову роботу", – сказав Гвардіола у коментарі BBC.
Нагадаємо, останнім часом у ЗМІ все частіше з'являється інформація, що Стерлінг вже взимку може перейти у Барселону. Напередодні повідомлялося, що англієць вже нібито повідомив Гвардіолі про своє бажання перебратися у столицю Каталонії.
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