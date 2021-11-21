"Ми зіграли так, як мали, аби обіграти таку команду, як Евертон. Другий гол. Чудово вийшло, удар неймовірний. Чудовий гол. Коли одна команда тільки захищається, завжди буде складно, але у правильний момент все виходить. Майстерність футболістів відіграла вирішальну роль.

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Я добре знаю Рахіма Стерлінга. З того часу, як я очолив команду, він є ключовим футболістом. Він має грати так, як зробив це сьогодні. Я радий за нього. Він виконав чудову роботу", – сказав Гвардіола у коментарі BBC.

Нагадаємо, останнім часом у ЗМІ все частіше з'являється інформація, що Стерлінг вже взимку може перейти у Барселону. Напередодні повідомлялося, що англієць вже нібито повідомив Гвардіолі про своє бажання перебратися у столицю Каталонії.

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