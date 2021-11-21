Манчестер Сити победил Эвертон в рамках 12-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Манчестер Сити играл позже Челси и Ливерпуля, поэтому знал результаты конкурентов. Следовательно, победа была необходимой. Эвертон сопротивлялся почти в течение всего первого тайма, но все же пропустил. Во второй половине "горожане" довели дело до разгрома.

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Благодаря этой победе Манчестер Сити набрал 26 очков и вернул себе второе место в турнирной таблице АПЛ. Эвертон остался 11-м и продлил безвыигрышную серию до шести матчей подряд.