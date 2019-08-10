Гвардиола прокомментировал роль VAR в разгроме Вест Хэма – система повлияла на три важных эпизода

Главный тренер Манчестер Сити подытожил результат матча 1-го тура АПЛ против лондонцев.

"Первая игра, выезд, 5:0 – это невероятный результат. Но нам нужно учесть то, что мы сегодня не сделали как надо. Это касается тактики, простых вещей, базиса. Это нормально.

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Стерлинг? Когда ребята, которые играют на флангах, могут забивать голы, ваша команда будет результативной. Это очень хорошо. Во всех предсезонных матчах он забивал. Но в первом тайме он мог сыграть лучше.

Нужно быть готовым психологически, когда VAR не на твоей стороне. При 3:0 игра почти сделана, но 2:0 – другое дело. Надо сохранять спокойствие, быть сильным. VAR изменит динамику игры не только для команд, но и для зрителей. Для нас это хороший урок на будущее", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Отметим, что видеоасистент арбитра повлиял на три эпизода – отменил гол Жезуса при 2:0, подтвердил гол Стерлинга, который сделал счет 3:0, и помог перебиванию пенальти Агуэро, который привел к четвертому мячу "горожан".

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