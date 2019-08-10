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Гвардіола прокоментував роль VAR у розгромі Вест Хема – система вплинула на три важливі епізоди

17:50 559 Читать на русском
Гвардіола прокоментував роль VAR у розгромі Вест Хема – система вплинула на три важливі епізоди
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті підсумував результат матчу 1-го туру АПЛ проти лондонців.

 
Габріел Жезус 25’
Рахім Стерлінг 51’
Рахім Стерлінг 75’
Серхіо Агуеро 85’
Рахім Стерлінг 90+1’
25’ Габріел Жезус
51’ Рахім Стерлінг
75’ Рахім Стерлінг
85’ Серхіо Агуеро
90+1’ Рахім Стерлінг

"Перша гра, виїзд, 5:0 – це неймовірний результат. Але нам потрібно врахувати те, що ми сьогодні не зробили як слід. Це стосується тактики, простих речей, базису. Це нормально.

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Стерлінг? Коли хлопці, які грають на флангах, можуть забивати голи, ваша команда буде результативною. Це дуже добре. У всіх передсезонних матчах він забивав. Але в першому таймі він міг зіграти краще.

Потрібно бути готовим психологічно, коли VAR не на твоєму боці. При 3:0 гра майже зроблена, але 2:0 – інша справа. Треба зберігати спокій, бути сильним. VAR змінить динаміку гри не тільки для команд, але і для глядачів. Для нас це хороший урок на майбутнє", – цитує Гвардіолу ВВС.

Відзначимо, що відеоасистент арбітра вплинув на три епізоди – скасував гол Жезуса при 2:0, підтвердив гол Стерлінга, який зробив рахунок 3:0, і посприяв перебиванню пенальті Агуеро, який призвів до четвертого м'яча "містян".

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Відеоасистент арбітра (VAR) Вест Хем - Манчестер Сіті
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