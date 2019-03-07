Манчестер Сити поддержал начало расследование УЕФА о нарушении правил ФФП "горожанами"

Манчестер Сити выступил с официальным заявлением относительно расследования УЕФА о возможном нарушении правил финансового фэйр-плей (ФФП).

"Манчестер Сити приветствует начало официального расследования УЕФА как возможность положить конец спекуляциям, связанных с незаконным взломом электронной почты Сити и публикацией электронных писем клуба вне контекста.

УЕФА начал расследование относительно возможного нарушения Манчестер Сити финансового фэйр-плей

Обвинения в финансовых нарушениях полностью ошибочны. Опубликованные счета клуба являются полными, они являются предметом юридической и нормативной базы", – говорится в официальном заявлении на сайте Манчестер Сити.

Напомним, следственная палата независимого органа финансового контроля УЕФА открыла официальное расследование в отношении возможных нарушений Манчестер Сити норм финансового фэйр-плей.

Зінченко потрапив у топ-20 гравців АПЛ у лютому – фани Ман Сіті не впевнені, що на його місце потрібен новий фулбек