Гвардіола зізнався, ким замінить Давіда Сілву

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола пообіцяв більше ігрового часу 19-річному півзахиснику Філу Фодену після відходу з команди Давіда Сілви.

"Філ (Фоден – прим.) – неймовірний гравець, але йому ще є чому вчитися. Іноді потрібен час, щоб зрозуміти, чого від тебе вимагають, необхідно проявити терпіння.

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Давід залишає нас у цьому сезоні, і ми не збираємося нікого купувати на його позицію, тому що у нас є Філ. Ми віримо в нього. Інакше ми б вже давно вийшли на трансферний ринок, аби знайти заміну Давіду", – цитує Гвардіолу видання Goal.

Нагадаємо, Фоден – вихованець "містян". Вперше за головну команду в офіційних матчах він дебютував 21 листопада 2017 року у віці 17 років і 177 днів у матчі Ліги чемпіонів проти Фейєнорда. А через місяць відбувся його дебют і в АПЛ у поєдинку проти Тоттенхема.

У поточному сезоні в чемпіонаті Англії Фоден зіграв 11 матчів, в яких віддав одну результативну передачу.

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