toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Давид Силва может оказаться в Италии

19:10 - Читати українською
Давид Силва может оказаться в Италии
Давид Силва / Reuters

Многолетний лидер английского Манчестер Сити Давид Силва может оформить неожиданный переезд в итальянскую Серию А.

Новый сезон ветеран может начать в составе римского Лацио, утверждает AS.

Силва – о своем последнем матче в АПЛ: Буду скучать по всему, даже по погоде – надеюсь, Ман Сити сможет выиграть ЛЧ

Руководство "орлов" якобы уже ведет переговоры с Силвой. Идея потенциального трансфера принадлежит наставнику римлян Симоне Индзаги. Ранее хавбек имел предложения с родины, МЛС, а также Ближнего Востока. В частности, им активно интересуются эмиратские Шабаб Аль-Ахли и Аль-Наср.

В сезоне 2019/20 Давид Силва провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 11 результативных передач. На Этихаде опытный испанец провел 10 сезонов.

blog_ava
Луческу неоднозначно ответил на слухи об отставке из Динамо
00:06
20520
Теги
Трансферы Трансферы Манчестер Сити Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Чемпионата Англии Манчестер Сити Манчестер Сити Италия Давид Давид Силва Лацио Лацио
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
мин
Парма
20:30
Аталанта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук