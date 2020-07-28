Давид Силва может оказаться в Италии

Многолетний лидер английского Манчестер Сити Давид Силва может оформить неожиданный переезд в итальянскую Серию А.

Новый сезон ветеран может начать в составе римского Лацио, утверждает AS.

Силва – о своем последнем матче в АПЛ: Буду скучать по всему, даже по погоде – надеюсь, Ман Сити сможет выиграть ЛЧ

Руководство "орлов" якобы уже ведет переговоры с Силвой. Идея потенциального трансфера принадлежит наставнику римлян Симоне Индзаги. Ранее хавбек имел предложения с родины, МЛС, а также Ближнего Востока. В частности, им активно интересуются эмиратские Шабаб Аль-Ахли и Аль-Наср.

В сезоне 2019/20 Давид Силва провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 11 результативных передач. На Этихаде опытный испанец провел 10 сезонов.