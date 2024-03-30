Прошлым летом за капитаном Вест Хэма выстроилась огромная очередь. Борьбу выиграл Арсенал, заплатив за Райса астрономические 120 млн евро.

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"Есть много игроков, которых мы хотели, но они решили присоединиться не к нам. Райс не первый в этом длинном списке. Он просто не хотел переходить, никакие деньги мира не могли его убедить. Он сделал выбор, кажется, очень хороший. Желаю ему удачи. Все команды АПЛ хотели бы подписать Деклана Райса. Он уже капитан сборной Англии и молодой игрок, который имеет за плечами огромный опыт топ-матчей. Вот почему Арсенал действовал так, как они действовали", – цитирует Гвардиолу Goal.

Добавим, что 25-летний Райс сразу стал ключевым игроком Арсенала – 6 голов и 7 ассистов в 39 матчах сезона.

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