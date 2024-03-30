Минулого літа за капітаном Вест Хема вишикувалась величезна черга. Боротьбу виграв Арсенал, заплативши за Райса астрономічні 120 млн євро.

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"Є багато гравців, яких ми хотіли, але вони вирішили приєднатися не до нас. Райс не перший у цьому довгому списку. Він просто не хотів переходити, жодні гроші світу не могли його переконати. Він зробив вибір, здається, дуже хороший. Бажаю йому удачі. Усі команди АПЛ хотіли б підписати Деклана Райса. Він вже капітан збірної Англії та молодий гравець, який має за плечима величезний досвід топ-матчів. Ось чому Арсенал діяв так, як вони діяли", – цитує Гвардіолу Goal.

Додамо, що 25-річний Райс відразу став ключовим гравцем Арсенала – 6 голів та 7 асистів у 39 матчах сезону.

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